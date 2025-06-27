«Это грабеж». Путин высказался о заморозке российских активов на Западе

Российский президент Владимир Путин заявил, что возможное изъятие западными странами замороженных активов РФ будет равнозначно грабежу. Об этом пишет РИА Новости.

«Я сейчас подумал — все-таки у меня базовое образование юридическое. Я сказал: «Кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», – сказал он на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, подобные действия ускорят переход к использованию региональных платежных систем, что может оказать даже положительное влияние на мировую экономику.

После начала конфликта в Украине было на Западе было заморожено около 300 миллиардов евро российских резервов, большая часть которых находилась в странах Европейского союза.

Москва неоднократно осуждала такие меры, считая их посягательством на государственные активы. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия может прибегнуть к ответным мерам.