В Греции аварийно-спасательные службы работают над локализацией лесного пожара вблизи Афин

На кадрах с места происшествия видно, как огонь охватывает склоны холмов, а в воздух поднимается густой дым. Подразделения воздушного пожаротушения, включая самолеты и вертолеты, сбрасывают воду на пострадавшие районы. Местные власти временно закрыли близлежащие дороги и призвали жителей оставаться дома из-за сильного задымления. Полицейские машины развернуты, чтобы перекрыть доступ к отдельным магистралям, в то время как пожарные передвигались по району для оказания помощи в локализации возгорания. СМИ сообщили, что пламя, раздуваемое порывистым ветром, уже охватило несколько десятков гектаров. Полный масштаб ущерба все еще оценивается.