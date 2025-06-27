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В Греции аварийно-спасательные службы работают над локализацией лесного пожара вблизи Афин

27 июня 2025 07:32
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В Греции аварийно-спасательные службы работают над локализацией лесного пожара вблизи Афин. Сильный ветер и высокая температура продолжают препятствовать тушению пламени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции аварийно-спасательные службы работают над локализацией лесного пожара вблизи Афин-2

На кадрах с места происшествия видно, как огонь охватывает склоны холмов, а в воздух поднимается густой дым. Подразделения воздушного пожаротушения, включая самолеты и вертолеты, сбрасывают воду на пострадавшие районы. Местные власти временно закрыли близлежащие дороги и призвали жителей оставаться дома из-за сильного задымления. Полицейские машины развернуты, чтобы перекрыть доступ к отдельным магистралям, в то время как пожарные передвигались по району для оказания помощи в локализации возгорания. СМИ сообщили, что пламя, раздуваемое порывистым ветром, уже охватило несколько десятков гектаров. Полный масштаб ущерба все еще оценивается.

# Пожар # Новости Греции

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