Новости по тегу #Осенняя мода

«Мне очень нравится, когда что-то нашито на джинсы. Нестандартные такие, сейчас нигде не найдешь».
«Мне очень нравятся белорусские бренды. Слежу именно за нашими.».
«Я абсолютно за простоту, ну и чтобы было симпатично».
«Выбирать нужно сердцем, немного подсматривать модные тренды».
Она остается глобальным директором по контенту в Condé Nast, где продолжает курировать Vogue и ряд других изданий.
Французский журнал Vogue назвал обувь, которая будет на пике моды осенью 2024 года.
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