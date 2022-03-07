Впервые в истории стоимость на газ в Европе взлетела до 4000 долларов

Газ в Европе достиг рекордных цен. Днем 7 марта впервые в истории его стоимость взлетала до 4 000 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К историческому максимуму приблизилась и цена нефти Brent. На этом фоне стремительно дорожает бензин. В некоторых европейских странах уже бьют тревогу. Так, на заправках в Италии ажиотаж. Люди заполняют баки и канистры в ожидании дальнейшего подорожания. И все это является реальными проблемами для Европы.

К быстрому росту мировых цен на сырьевые товары привели масштабные санкции со стороны западных стран в отношении России. Кроме углеводородов подорожали цветные металлы и пшеница. Мировые фондовые рынки в буквальном смысле лихорадит.