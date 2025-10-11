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Орбан: в Венгрии собирают подписи против военных планов Брюсселя

11 октября 2025 10:55
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Орбан: в Венгрии собирают подписи против военных планов Брюсселя-0

Граждане Венгрии собирают подписи против военных планов Брюсселя, пишет РИА Новости.

В Дании на саммите Евросоюз изложил стратегию для «победы над РФ». На фоне этого Будапешт начал сбор подписей против инициативы Брюсселя.

«Венгерский народ не хочет войны», – подчеркивает премьер-министр страны Виктор Орбан. По словам политика, ЕС «все быстрее скатывается к войне», утверждая при этом о выработанной стратегии для победы в украинском конфликте, но в действительности это не реальные планы, а только «мечты Брюсселя».

Фото: Pinterest

# Виктор Орбан # Международная политика

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