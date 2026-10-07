Почти половина респондентов (48%) безоговорочно убеждены в провале канцлерства.
Канцлер Германии заявил, что Россия якобы ведет гибридные атаки и стремится посеять страх среди немцев, внести раскол в общество и подорвать устойчивость ФРГ
Его рейтинг рухнул до рекордного уровня в 10 %. Это самый низкий показатель для главы правительства за всю историю подобного социологического среза начиная с 1997 года.
Правящий блок поддерживают 19% избирателей – такой низкий показатель фиксировали только 5 лет назад.
Канцлер подчеркнул, что консультации о дальнейшей поддержке Киева проходят в контексте подготовки к предстоящему заседанию Европейского совета.
В Мекленбурге – Передней Померании партия канцлера впервые не смогла преодолеть 5-процентный порог и не попала в местный парламент.
От ворот поворот! Это если коротко об итогах земельных выборов для партии Фридриха Мерца. Христианско-демократический союз получает от избирателей одну пощечину за другой.
Издание ссылается на слова анонимного высокопоставленного чиновника евроблока, который прямо констатировал: скорость, с которой пошатнулись позиции Мерца, лишила окружающих веры в то, что он сумеет выправить ситуацию.
Рейтинг партии канцлера опустился до 20%, Мерц назвал этот результат самым тяжелым поражением.
В результате выборов в Саксонии-Анхальт правая «Альтернатива для Германии» одержала сокрушительную победу, набрав рекордные 43,8 % голосов.
Выступление канцлера Фридриха Мерца было сорвано депутатами оппозиционной «Альтернативы для Германии», которые перебивали речь главы кабмина колкими репликами с мест. Председатель парламента Юлия Клекнер трижды тщетно взывала к регламенту.
Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.
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