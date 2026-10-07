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Новости по тегу #Фридрих Мерц

Немцы выступают за отставку Мерца – опрос
07 октября 2026 08:59

Немцы выступают за отставку Мерца – опрос

Пользователи соцсетей раскритиковали тезисы Мерца о «российской угрозе»
02 октября 2026 15:19

Пользователи соцсетей раскритиковали тезисы Мерца о «российской угрозе»

Рейтинг канцлера Германии упал до рекордного уровня
02 октября 2026 11:11

Рейтинг канцлера Германии упал до рекордного уровня

Около 90% жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца
30 сентября 2026 08:03

Около 90% жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца

Германия ведет переговоры по наращиванию поставок для ПВО Украины – Мерц
29 сентября 2026 18:58

Германия ведет переговоры по наращиванию поставок для ПВО Украины – Мерц

Большинство жителей Германии считают, что Фридрих Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера
23 сентября 2026 11:13

Большинство жителей Германии считают, что Фридрих Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера

Мерц: это катастрофа! Чем закончились осенние земельные выборы в Германии
22 сентября 2026 17:59

Мерц: это катастрофа! Чем закончились осенние земельные выборы в Германии

СМИ: Мерц утратил возможность соответствовать роли канцлера
22 сентября 2026 09:55

СМИ: Мерц утратил возможность соответствовать роли канцлера

Недовольство немцев работой канцлера Мерца достигло рекордного уровня
16 сентября 2026 06:50

Недовольство немцев работой канцлера Мерца достигло рекордного уровня

Электоральное землетрясение в Германии – к чему может привести победа АдГ на выборах?
13 сентября 2026 16:58

Электоральное землетрясение в Германии – к чему может привести победа АдГ на выборах?

Беспорядок в стенах Бундестага! Депутаты «Альтернативы для Германии» сорвали выступление Мерца
09 сентября 2026 20:01

Беспорядок в стенах Бундестага! Депутаты «Альтернативы для Германии» сорвали выступление Мерца

Захарова объяснила, почему власти ФРГ недовольны Киевом
09 сентября 2026 07:14

Захарова объяснила, почему власти ФРГ недовольны Киевом