Песков: нужно исходить из официальной информации о мирном плане США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некорректно обсуждать утечки в СМИ о содержании американского мирного плана, поскольку пока нет достоверной официальной информации. Он подчеркнул, что подобные вопросы слишком серьезны, чтобы полагаться исключительно на публикации. Об этом пишет ТАСС.

«Нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам. Такой информацией мы пока не располагаем», – сказал он.

По сообщениям СМИ, Соединенные Штаты и Украина в Женеве согласовали большинство из 28 пунктов предложенного Вашингтоном плана, включая вопросы численности Вооруженных сил Украины, обмена пленными и положения о Запорожской АЭС.

Окончательные решения по ряду пунктов, включая отказ от части территорий и вступление в НАТО, должны быть приняты на встрече лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, дата которой пока не определена.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что план Трампа обсуждался еще до переговоров на Аляске, но после отказа Киева наступила пауза и появилась обновленная версия документа.

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