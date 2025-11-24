Прямой эфир

Песков: нужно исходить из официальной информации о мирном плане США

24 ноября 2025 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Песков: нужно исходить из официальной информации о мирном плане США-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некорректно обсуждать утечки в СМИ о содержании американского мирного плана, поскольку пока нет достоверной официальной информации. Он подчеркнул, что подобные вопросы слишком серьезны, чтобы полагаться исключительно на публикации. Об этом пишет ТАСС.

«Нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам. Такой информацией мы пока не располагаем», – сказал он.

По сообщениям СМИ, Соединенные Штаты и Украина в Женеве согласовали большинство из 28 пунктов предложенного Вашингтоном плана, включая вопросы численности Вооруженных сил Украины, обмена пленными и положения о Запорожской АЭС.

Окончательные решения по ряду пунктов, включая отказ от части территорий и вступление в НАТО, должны быть приняты на встрече лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, дата которой пока не определена.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что план Трампа обсуждался еще до переговоров на Аляске, но после отказа Киева наступила пауза и появилась обновленная версия документа.

Фото: pixabay

# Дмитрий Песков # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Взрывы прогремели в здании полиции в Пакистане – есть погибшие
24 ноября 2025 08:34

Взрывы прогремели в здании полиции в Пакистане – есть погибшие

56% граждан Словении проголосовали против легализации эвтаназии в стране
24 ноября 2025 08:34

56% граждан Словении проголосовали против легализации эвтаназии в стране

Диверсанты ВСУ расстреляли друг друга попасть в Купянск
24 ноября 2025 08:25

Диверсанты ВСУ расстреляли друг друга попасть в Купянск