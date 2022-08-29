В Великобритании рост цен на электроэнергию может привести к массовым беспорядкам

Новости Великобритании. На фоне угроз мирового голода масло в огонь европейцев подливает возможный энергетический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому чем ближе зима, тем сильнее нервничают европейские чиновники.

Так, в Великобритании проблема может обернуться массовыми беспорядками. В свою очередь власти начали разрабатывать планы по реагированию на возможные протесты. О каких именно действиях со стороны британских властей по предотвращению протестов может идти речь, пока неизвестно. Ранее управление рынков газа и электроэнергии Великобритании объявило, что осенью цены на электричество вырастут на 80 %. В результате средний счет для каждого британского домохозяйства за год вырастет почти на 2 000 долларов.

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