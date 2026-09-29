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Новости по тегу #Новости Великобритании

Более 50% британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова
29 сентября 2026 06:20

Более 50% британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова

Около 800 нелегальных мигрантов приплыли в Англию за один день
25 сентября 2026 06:52

Около 800 нелегальных мигрантов приплыли в Англию за один день

В британском Портсмуте произошли столкновения с полицией из-за нелегальных мигрантов
07 сентября 2026 11:19

В британском Портсмуте произошли столкновения с полицией из-за нелегальных мигрантов

В Великобритании аномальная жара спровоцировала волну жалоб на соседей
26 августа 2026 09:01

В Великобритании аномальная жара спровоцировала волну жалоб на соседей

Британия может столкнуться с ростом цен на продукты из-за климатического кризиса
19 августа 2026 19:49

Британия может столкнуться с ростом цен на продукты из-за климатического кризиса

Поколение «ни-ни»: каждый восьмой молодой человек в Британии не работает и не учится
10 августа 2026 18:53

Поколение «ни-ни»: каждый восьмой молодой человек в Британии не работает и не учится

В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности страны
09 августа 2026 13:51

В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности страны

В Лондоне женщина с ножом напала на прохожих, есть раненые
05 августа 2026 19:45

В Лондоне женщина с ножом напала на прохожих, есть раненые

В Лондоне не было осадков в течение месяца впервые за 155 лет
04 августа 2026 20:03

В Лондоне не было осадков в течение месяца впервые за 155 лет

Гонка за пост премьер-министра Великобритании завершилась победой Эндрю Бернема
17 июля 2026 16:55

Гонка за пост премьер-министра Великобритании завершилась победой Эндрю Бернема

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку
22 июня 2026 17:11

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку

Британский премьер Кир Стармер может объявить об отставке уже в ближайшие дни
20 июня 2026 08:02

Британский премьер Кир Стармер может объявить об отставке уже в ближайшие дни