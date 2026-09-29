Новости по тегу #Новости Великобритании

Почти треть респондентов считают, что законы о свободе слова применяются к разным людям неодинаково, а каждый четвертый уверен: одни могут говорить свободнее других.
С начала 2026 года водным путем в королевство прибыли свыше 18 тысяч человек.
С начала сентября это уже вторая акция протеста в Британии. Накануне манифестанты заблокировали порт в Дувре.
Власти призывали сообщать о возгораниях, но люди стали массово звонить с жалобами на использование мангалов и запуск фейерверков.
Эксперты ООН предупреждают, что рост температур приведет к серьезному снижению урожайности в Средиземноморье, Северной Африке и Южной Америке, регионах, от которых во многом зависят поставки продовольствия в Британию.
Экономическая и социальная разруха выбросила свыше миллиона молодых «подданных короны» на обочину рынка труда. Знакомьтесь, «поколение ни-ни», или, как его именуют NEET.
Британские фермеры бьют тревогу. Экстремальные погодные условия нанесли урон посевам по всей стране.
Ее мотивы до сих пор неизвестны.
Лондон, чей образ в мировом сознании неразрывно связан с дождем и туманом, переживает метеорологический парадокс.
Бывший мэр Манчестера, получивший прозвище «Король Севера», станет седьмым главой правительства за последнее десятилетие.
22 июня он официально объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства. На прощание Стармер установил антирекорд – он стал самым непопулярным премьером в новейшей истории Британии.
Кризис разгорается на фоне победы Энди Бернема на довыборах в округе Мейкерфилд.
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