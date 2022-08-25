Энергокризис ударит по жителям Германии ещё сильнее. О чём предупреждают эксперты?

Новости Германии. Энергокризис ударит по жителям Германии еще сильнее. Как предупредили эксперты, произойдет это уже через месяц-два. А может, гораздо быстрее. Дело в том, что стране надо готовиться к серьезным перебоям с поставками угля и нефти для электростанций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема возникла не столько из-за дефицита энергоносителей, сколько из-за пересохшего Рейна. Эта крупнейшая река является одной из основных водных магистралей, по которой перевозятся сотни тысяч тонн грузов. Сколько времени понадобится для восстановления этих объемов, никто сказать не может, а электростанции тем временем остаются практически без топлива. Эта возникшая логистическая проблема вместе с ограничением поставок топлива из России может привести к поднятию цен цены на коммунальные услуги на новую заоблачную высоту.