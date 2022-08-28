Во Франции готовятся к дефициту продуктов, а британцы прощаются с барами. Как пострадали от кризиса страны ЕС?

Пока Европа вооружается до зубов и выдает, как из автомата, санкционные очереди, почти смертельные удары получает и экономика ЕС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, президент Франции заявил о конце «периода изобилия». Он призвал готовиться к дефициту продуктов и технологий. Таковы последствия украинского и климатического кризисов. А также Макрон указал на то, что «режим свободы» во Франции «имеет цену» и «может потребовать жертв». Каких и от кого, он не уточнил. Но по новостям из других стран Европы становится понятнее, кому придется платить за кризисы.

В Литве несколько тысяч человек могут остаться без работы. Крупнейший производитель удобрений объявил об остановке завода с 1 сентября. Виной всему высокие цены на газ, что напрямую влияет на себестоимость продукции и лишает ее конкурентоспособности.