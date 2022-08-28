Новости Латвии. От пустых запугиваний власти прибалтийских стран перешли к реальным действиям по разрушению общих для наших народов нарративов. К примеру, настоящую войну развязали против советского прошлого и буквально физически пытаются его уничтожить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, в Риге на неделе ликвидировали памятник воинам-освободителям. Последней сдалась 79-метровая стела – центральный элемент монумента.

Последствия этого падения не так очевидны, как кажутся. Памятник нельзя просто взять и уничтожить. За ним тысячи судеб, а рижане каждый год приходили к монументу, чтобы вспомнить освободителей Латвии от фашизма. Но, видимо, власти этой страны или забыли, кто подарил им мир и независимость, или их предки просто сражались на другой стороне. Впрочем, сейчас рефлексировать по этому поводу чиновники в Прибалитике не собираются, а с несогласными разговор короткий.