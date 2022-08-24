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В Литве прекратит работу крупнейший завод по выпуску удобрений из-за высоких цен на газ

24 августа 2022 13:14
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В Литве из-за высоких цен на газ прекратит работу крупнейший завод по выпуску удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в руководстве предприятия, подорожание энергоносителей сделало стоимость продукции неконкурентоспособной. Даже при глобальном дефиците продукции на рынке покупателей все равно нет.

В Литве прекратит работу крупнейший завод по выпуску удобрений из-за высоких цен на газ-1

Для того, чтобы максимально сократить убытки, принято решение приостановить работу. Часть сотрудников оставят для обслуживания оборудования, остальных отправят на простой. Природный газ – основное сырье для производства азотных удобрений и составляет 70 % их себестоимости.

По этой же причине закрывается и завод по выпуску алюминия в Словакии. С начала года из-за цен на энергоносители предприятие уже сократило выпуск металла до 60 % своей мощности.

В Литве прекратит работу крупнейший завод по выпуску удобрений из-за высоких цен на газ-4

При этом правительство обещало помощь. Но, так и не дождавшись финансовой поддержки, руководство завода было вынуждено пойти на крайние меры.

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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