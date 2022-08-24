В Литве прекратит работу крупнейший завод по выпуску удобрений из-за высоких цен на газ

В Литве из-за высоких цен на газ прекратит работу крупнейший завод по выпуску удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в руководстве предприятия, подорожание энергоносителей сделало стоимость продукции неконкурентоспособной. Даже при глобальном дефиците продукции на рынке покупателей все равно нет.

Для того, чтобы максимально сократить убытки, принято решение приостановить работу. Часть сотрудников оставят для обслуживания оборудования, остальных отправят на простой. Природный газ – основное сырье для производства азотных удобрений и составляет 70 % их себестоимости.

По этой же причине закрывается и завод по выпуску алюминия в Словакии. С начала года из-за цен на энергоносители предприятие уже сократило выпуск металла до 60 % своей мощности.