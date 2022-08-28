«Конфликты начались уже сейчас». Три причины, по которым может развалиться Евросоюз

Поводов для веселья все меньше в странах Европы, которые всерьез задумываются или покинуть ЕС, или по крайней мере его реформировать. А это значит, что «звездному» братству на фоне всех остальных грозит еще и внутриполитический кризис, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Когда ждать раскола объединенной Европы или он уже наступил, рассуждает Валерия Попкова.

Польша, Венгрия, Греция. Эти страны называют первыми возможными претендентами на выход из ЕС, после чего внутри союза усилится раскол и запустится процесс полного распада. Однако конфликты начались уже сейчас. Варшава и Будапешт слишком часто расходятся во мнениях и политике с Брюсселем. А для Греции выход из Евросоюза многие годы был лишь средством шантажа, чтобы получить деньги для борьбы с тяжелым экономическим кризисом. Более 250 миллиардов евро заставили греческое правительство не уходить. Однако влияние этих денег закончилось. Греция официально вышла из системы финансового контроля ЕС.

Закончились 12 лет страданий. Так это событие описал премьер-министр страны. Оно и понятно. Теперь Афины больше не обязаны ежеквартально отчитываться перед международными аудитами. Вместо этого управлять госбюджетом будут местные власти. Больше свободы появится и в принятии политических решений. Однако страна все равно останется под наблюдением ЕС на время погашения кредитов. Срок их выплат – до 2070 года. Несмотря на это, внутри страны к таким изменения относятся с оптимизмом.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

Наша страна покидает усиленный европейский контроль. 12-летний цикл, который причинил боль гражданам, остановил экономику и обострил социальные конфликты, теперь заканчивается. Сегодня конец финансовой помощи и всему тому, что последовало за ней, – невыносимым налогам, сокращению пенсий и заработной платы, банковскому контролю, закладыванию нашего национального богатства, деградации нашей системы обороны, образования и здравоохранения, а также изоляции Греции в Европе и мире. Все это теперь в прошлом.

В Польше пошли дальше. Министр иностранных дел страны заявил, что Европейский союз нуждается в срочном реформировании. Речь идет об отказе от евро и возврату к национальным валютам. По словам главы польского МИД, такое право должны получить все страны ЕС. Так как в сложившейся ситуации использование евро ведет к экономическому ухудшению. За последние месяцы валюта сильно обесценилась. А инфляция в Еврозоне бьет рекорды.

Роберт Халвер, руководитель отдела анализа рынков капитала в Baader Bank:

ЕЦБ должен бороться с инфляцией, поскольку это его работа. Но там прекрасно понимают, что если делать это с помощью повышения ставок, то финансовая стабильность южных стран еврозоны окажется под угрозой. ЕЦБ не хочет идти на такой риск. Банк предпочитает стабильность еврозоны ценовой стабильности.

Еще одна причина возможного раскола Евросоюза – империализм и неравенство. Судьбу сообщества во многом решают Берлин и Париж, в то время как более 20 других государств зачастую лишены права голоса. Именно Германия и Франция во многом определили ту санкционную политику против России и Беларуси, которая сейчас вынуждает жителей остальных стран содружества оплачивать гигантские счета за электричество и оставлять значительные суммы в супермаркетах.

Адам Скорер, исполнительный директор National Energy Action:

Зимой средний счет за электроэнергию в Великобритании составит около 3,5 тысячи фунтов стерлингов, тогда как год назад он составлял около 1 200 фунтов стерлингов. Это уже вызвало огромное количество лишений, долгов, беспокойства и горя, и ситуация будет только ухудшаться по мере приближения зимы. По всей Великобритании у нас есть то, что мы называем «топливной бедностью». У нас было молчание со стороны нынешнего правительства. И мы все ждем, что предпримет новый премьер-министр.