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В Великобритании цены на продукты подорожали на 15% за год. Это антирекорд за последние 14 лет

11 ноября 2022 06:49
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Новости Великобритании. В Великобритании цены на продукты питания достигли очередного антирекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В годовом исчислении они подскочили почти на 15 %. Это самый быстрый темп роста за последние 14 лет.

В Великобритании цены на продукты подорожали на 15% за год. Это антирекорд за последние 14 лет-1

Больше всего подорожали хлеб, крупы, мясо и молочные продукты. В результате все больше британцев вынуждены экономить. Так, согласно опросу местной консалтинговой компании, четверть жителей Королевства перестали покупать некоторые продукты питания или напитки из-за их подорожания. При этом цены на продукты растут вместе со счетами за электроэнергию и транспортными расходами.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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