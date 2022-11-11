В Великобритании цены на продукты подорожали на 15% за год. Это антирекорд за последние 14 лет

Новости Великобритании. В Великобритании цены на продукты питания достигли очередного антирекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В годовом исчислении они подскочили почти на 15 %. Это самый быстрый темп роста за последние 14 лет.

Больше всего подорожали хлеб, крупы, мясо и молочные продукты. В результате все больше британцев вынуждены экономить. Так, согласно опросу местной консалтинговой компании, четверть жителей Королевства перестали покупать некоторые продукты питания или напитки из-за их подорожания. При этом цены на продукты растут вместе со счетами за электроэнергию и транспортными расходами.

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