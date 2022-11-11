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В ЕС заявили о снижении запасов газа. К середине 2023-го дефицит может достичь 30 млрд кубометров

11 ноября 2022 06:34
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В Евросоюзе заявили о снижении запасов газа. К середине 2023 года дефицит голубого топлива в ЕС может достичь цифры в 30 миллиардов кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на то, что сейчас газохранилища многих европейских стран заполнены почти на 95 %.

В ЕС заявили о снижении запасов газа. К середине 2023-го дефицит может достичь 30 млрд кубометров-1

Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, к концу 2022 года в Евросоюзе планируют получить еще 50 гигаватт возобновляемых источников энергии. Но даже этого будет недостаточно для устранения больших рисков нехватки энергии. Европа уже должна готовиться к следующему отопительному сезону. Однако есть риск, что кризис только усилится.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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