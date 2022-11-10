Прямой эфир

В странах Балтии всё больше людей обращается за продпомощью – у населения нет денег на еду

10 ноября 2022 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Население Литвы, Латвии и Эстонии нищает из-за санкционной политики своих властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишут местные СМИ.

В странах Балтии всё больше людей обращается за продпомощью – у населения нет денег на еду-1

В скором времени в странах Балтии планируют кратно увеличить тарифы на энергоресурсы. При этом рост уровня бедности и безработицы наблюдается уже сейчас. Все больше людей обращаются за продовольственной помощью. Те, у кого нет средств на еду, получают недорогие макароны и консервы, которые распределяют соцработники и продовольственные банки. Кроме того, в Литве, Латвии и Эстонии произошел резкий спад промышленного производства. В результате многие компании начали массово увольнять сотрудников. И, как считают эксперты, нынешние экономические проблемы Прибалтики – это результат санкционной политики в отношении России. Правда, пожинают плоды этих решений обычные люди, которым нужно задуматься, стоит ли на следующих выборах голосовать за кандидатов, которые приносят интересы своих избирателей в угоду Вашингтона.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Моравецкий: Польша увеличит военный бюджет до 4% ВВП
10 ноября 2022 14:01

Моравецкий: Польша увеличит военный бюджет до 4% ВВП

В Эстонии планируют снести все советские памятники до конца 2022-го
10 ноября 2022 13:13

В Эстонии планируют снести все советские памятники до конца 2022-го

Динозавр Фрэнки обратился к участникам саммита ООН – он предупреждает о всемирном потеплении
10 ноября 2022 13:10

Динозавр Фрэнки обратился к участникам саммита ООН – он предупреждает о всемирном потеплении