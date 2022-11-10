В странах Балтии всё больше людей обращается за продпомощью – у населения нет денег на еду

В скором времени в странах Балтии планируют кратно увеличить тарифы на энергоресурсы. При этом рост уровня бедности и безработицы наблюдается уже сейчас. Все больше людей обращаются за продовольственной помощью. Те, у кого нет средств на еду, получают недорогие макароны и консервы, которые распределяют соцработники и продовольственные банки. Кроме того, в Литве, Латвии и Эстонии произошел резкий спад промышленного производства. В результате многие компании начали массово увольнять сотрудников. И, как считают эксперты, нынешние экономические проблемы Прибалтики – это результат санкционной политики в отношении России. Правда, пожинают плоды этих решений обычные люди, которым нужно задуматься, стоит ли на следующих выборах голосовать за кандидатов, которые приносят интересы своих избирателей в угоду Вашингтона.