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В Британии не хватает яиц, владельцы магазинов начали ограничивать их продажу

10 ноября 2022 09:03
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Новости Великобритании. Британия впервые в истории столкнулась с дефицитом яиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейшие супермаркеты страны начали даже ограничивать их продажу. Причиной нехватки стало массовое закрытие фермерских хозяйств, которые прекратили работу из-за растущих расходов на корма, топливо и электроэнергию и падения прибыли.  

В Британии не хватает яиц, владельцы магазинов начали ограничивать их продажу-1

Владельцы торговых сетей рассматривают возможность начать импорт яиц, но очень боятся, что из-за этого многократно возрастет их стоимость. А это отпугнет покупателей, которые и так сократили свои расходы. Бюро национальной статистики Великобритании опубликовало данные, согласно которым за год цены на яйца выросли на 23 %, а стоимость продуктов взлетела до рекордных 14,7 %.  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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