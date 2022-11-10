В Британии не хватает яиц, владельцы магазинов начали ограничивать их продажу

Новости Великобритании. Британия впервые в истории столкнулась с дефицитом яиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейшие супермаркеты страны начали даже ограничивать их продажу. Причиной нехватки стало массовое закрытие фермерских хозяйств, которые прекратили работу из-за растущих расходов на корма, топливо и электроэнергию и падения прибыли.

Владельцы торговых сетей рассматривают возможность начать импорт яиц, но очень боятся, что из-за этого многократно возрастет их стоимость. А это отпугнет покупателей, которые и так сократили свои расходы. Бюро национальной статистики Великобритании опубликовало данные, согласно которым за год цены на яйца выросли на 23 %, а стоимость продуктов взлетела до рекордных 14,7 %.