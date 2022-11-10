Подорожало всё – за год цены в Латвии выросли почти на 22%

Новости Латвии. Инфляция в Латвии достигла 21,8 %. За год цены выросли почти на 22 %. Об этом сообщило центральное статуправление страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подорожало практически все – еда, электроэнергия, газ и бензин.

На 47 % взлетели расходы на жилье, на топливо – на 31 %. Что касается продуктов питания, то больше всего подорожала мука – рост 64 %, хлеб стал дороже на 36 %, молочные продукты – на 34 %. Выросли цены на одежду, мебель, услуги связи и бытовую химию.