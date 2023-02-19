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В Турции за 12 дней зафиксированы более 6 тысяч мощных афтершоков

19 февраля 2023 13:17
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Новости Турции. Более 6 тысяч мощных афтершоков зафиксировано в Турции за последние 12 дней. Это отголоски сильнейшего землетрясения, которое произошло в стране 6 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции за 12 дней зафиксированы более 6 тысяч мощных афтершоков-1

При этом специалисты отмечают, что такое огромное количество повторных подземных толчков за столь короткий промежуток времени чуть ли не рекорд. По словам главы управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда одного афтершока составила 6,6 балла. Еще почти 500 из них достигли мощности от 4 до 6 баллов.

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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