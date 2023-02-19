В Турции за 12 дней зафиксированы более 6 тысяч мощных афтершоков

Новости Турции. Более 6 тысяч мощных афтершоков зафиксировано в Турции за последние 12 дней. Это отголоски сильнейшего землетрясения, которое произошло в стране 6 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом специалисты отмечают, что такое огромное количество повторных подземных толчков за столь короткий промежуток времени чуть ли не рекорд. По словам главы управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда одного афтершока составила 6,6 балла. Еще почти 500 из них достигли мощности от 4 до 6 баллов.

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