В мире за чертой бедности могут оказаться 140 миллионов человек

Нищета может грозить 140 миллионам человек. Причиной такой печальной статистики стала «энергетическая бедность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показывают результаты нового исследования, проведенного международной группой ученых, миллионы людей по всему миру до сих пор не могут справиться со стремительным ростом цен на энергоносители. Даже несмотря на многочисленные усилия правительств. Причем, по мнению экспертов, рост цен на энергоносители, а также продукты питания может продолжаться еще на протяжении следующих двух лет.