Прямой эфир

В мире за чертой бедности могут оказаться 140 миллионов человек

19 февраля 2023 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нищета может грозить 140 миллионам человек. Причиной такой печальной статистики стала «энергетическая бедность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире за чертой бедности могут оказаться 140 миллионов человек-1

Как показывают результаты нового исследования, проведенного международной группой ученых, миллионы людей по всему миру до сих пор не могут справиться со стремительным ростом цен на энергоносители. Даже несмотря на многочисленные усилия правительств. Причем, по мнению экспертов, рост цен на энергоносители, а также продукты питания может продолжаться еще на протяжении следующих двух лет.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции зафиксировали очередные подземные толчки магнитудой 5,2
19 февраля 2023 08:24

В Турции зафиксировали очередные подземные толчки магнитудой 5,2

18 человек нашли мёртвыми в брошенном грузовике возле столицы Болгарии
18 февраля 2023 17:22

18 человек нашли мёртвыми в брошенном грузовике возле столицы Болгарии

Соцопрос: 80% литовцев уверены, что жизнь в стране ухудшается
18 февраля 2023 17:21

Соцопрос: 80% литовцев уверены, что жизнь в стране ухудшается