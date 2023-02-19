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День китов отмечается во всём мире 19 февраля около 40 лет

19 февраля 2023 11:30
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О гигантах морских глубин. Сегодня во всем мире отмечается день китов. Он был учрежден почти 40 лет назад после запрета на коммерческий китобойный промысел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День китов отмечается во всём мире 19 февраля около 40 лет-1

Киты – удивительные создания, истинный масштаб которых сложно представить даже по фотографиям. А их сезонная миграция – поразительное зрелище, привлекающее немало туристов. Однако популяция китов с каждым годом уменьшается. Поэтому 19-го февраля во всем мире стараются привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения древних млекопитающих, а также других обитателей морей и океанов: дельфинов, морских котиков и тюленей.

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# Дикие животные # Фотофакт

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