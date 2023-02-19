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В Болгарии задержаны подозреваемые в гибели афганских беженцев

19 февраля 2023 11:19
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Новости Болгарии. В Болгарии арестовали подозреваемых в гибели афганских беженцев. По делу проходят семь человек. По информации местной полиции, преступная группа занималась организацией нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии задержаны подозреваемые в гибели афганских беженцев-1

Задержанные делали тайники в грузовиках и дважды в месяц перевозили в них людей. Причем для устройства тайников использовалась фольга, которая не позволяла рентгену увидеть пассажиров. Такое путешествие в Европу стоит от 5 до 7 тысяч евро с человека.

В Болгарии задержаны подозреваемые в гибели афганских беженцев-4

Напомним, ранее полиция обнаружила брошенный грузовик недалеко от столицы Софии, а в нем изможденных беженцев. В грузовике были заперты более 50 нелегальных мигрантов. 18 человек погибли. Причиной стало удушье из-за тесноты и нехватки кислорода. Еще 10, в том числе 5 детей доставлены в больницы в критическом состоянии.

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# Беженцы # Новости Болгарии # Фотофакт

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