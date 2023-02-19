В Болгарии задержаны подозреваемые в гибели афганских беженцев

Новости Болгарии. В Болгарии арестовали подозреваемых в гибели афганских беженцев. По делу проходят семь человек. По информации местной полиции, преступная группа занималась организацией нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанные делали тайники в грузовиках и дважды в месяц перевозили в них людей. Причем для устройства тайников использовалась фольга, которая не позволяла рентгену увидеть пассажиров. Такое путешествие в Европу стоит от 5 до 7 тысяч евро с человека.