В Болгарии задержаны подозреваемые в гибели афганских беженцев
Новости Болгарии. В Болгарии арестовали подозреваемых в гибели афганских беженцев. По делу проходят семь человек. По информации местной полиции, преступная группа занималась организацией нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержанные делали тайники в грузовиках и дважды в месяц перевозили в них людей. Причем для устройства тайников использовалась фольга, которая не позволяла рентгену увидеть пассажиров. Такое путешествие в Европу стоит от 5 до 7 тысяч евро с человека.
Напомним, ранее полиция обнаружила брошенный грузовик недалеко от столицы Софии, а в нем изможденных беженцев. В грузовике были заперты более 50 нелегальных мигрантов. 18 человек погибли. Причиной стало удушье из-за тесноты и нехватки кислорода. Еще 10, в том числе 5 детей доставлены в больницы в критическом состоянии.
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