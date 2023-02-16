В Турции спасли 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения

Настоящее чудо. В Турции удалось спасти 17-летнюю девушку, которая пробыла под завалами 248 часов. Сразу после этого подростка передали медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот случай не единственный. Уже более 10 дней спасатели не прекращают поисковые работы.

Например, 13-летнего мальчика удалось достать из-под завалов спустя 228 часов. А эту женщину нашли спустя 222 часа. В беде не бросают и животных, ведь ценна каждая жизнь.

Кроме этого, в пострадавших районах огромное внимание уделяется детям. Волонтеры помогают малышам справиться с психологическими травмами после землетрясения. Для этого в лагерях проходят различные развлекательные мероприятия.