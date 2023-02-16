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В Турции спасли 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения

16 февраля 2023 20:13
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Настоящее чудо. В Турции удалось спасти 17-летнюю девушку, которая пробыла под завалами 248 часов. Сразу после этого подростка передали медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции спасли 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения-1

Этот случай не единственный. Уже более 10 дней спасатели не прекращают поисковые работы.

В Турции спасли 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения-4

Например, 13-летнего мальчика удалось достать из-под завалов спустя 228 часов. А эту женщину нашли спустя 222 часа. В беде не бросают и животных, ведь ценна каждая жизнь.

В Турции спасли 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения-7

В Турции спасли 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения-9

Кроме этого, в пострадавших районах огромное внимание уделяется детям. Волонтеры помогают малышам справиться с психологическими травмами после землетрясения. Для этого в лагерях проходят различные развлекательные мероприятия.

В Турции спасли 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения-12

Например, аквагрим и спортивные состязания.

В Турции спасли 17-летнюю девушку спустя 248 часов после землетрясения-15

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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