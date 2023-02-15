В Турции спасли 77-летнюю женщину, которая провела под завалами 212 часов

Несмотря на то что с первых мощных подземных толчков прошло уже больше недели, спасателям удается доставать из-под завалов живых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.