В Турции спасли 77-летнюю женщину, которая провела под завалами 212 часов

Несмотря на то что с первых мощных подземных толчков прошло уже больше недели, спасателям удается доставать из-под завалов живых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то что с первых мощных подземных толчков прошло уже больше недели, спасателям удается доставать из-под завалов живых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Турции 212 часов в бетонной ловушке провела 77-летняя женщина. Ее родственники, которые все это время ожидали вокруг обломков дома, искренне поблагодарили спасателей.
В зоне землетрясения продолжается оценка ущерба. По предварительным данным, предстоит снести более 50 тысяч зданий.
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