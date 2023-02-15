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В Турции спасли 77-летнюю женщину, которая провела под завалами 212 часов

15 февраля 2023 11:24
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Несмотря на то что с первых мощных подземных толчков прошло уже больше недели, спасателям удается доставать из-под завалов живых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции спасли 77-летнюю женщину, которая провела под завалами 212 часов-1

В Турции 212 часов в бетонной ловушке провела 77-летняя женщина. Ее родственники, которые все это время ожидали вокруг обломков дома, искренне поблагодарили спасателей.

В Турции спасли 77-летнюю женщину, которая провела под завалами 212 часов-4

В зоне землетрясения продолжается оценка ущерба. По предварительным данным, предстоит снести более 50 тысяч зданий.

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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