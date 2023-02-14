Почти 200 часов под завалами. Собрали удивительные факты спасения людей в Турции и Сирии

Вместо фешенебельных отелей – руины, вместо многоэтажек – разрушенные дома. Так спустя восемь дней после землетрясения выглядит треть Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше недели после трагедии. Но несмотря на это, люди не теряют надежду на то, что под руинами еще можно найти живых. Один из примеров такого чуда – сегодняшнее спасение двух братьев с помощью белорусских специалистов из отряда «ЗУБР». И таких счастливых историй немало. Собрали в одном сюжете самые удивительные факты.

Мухаммеду 17. Он провел под завалами почти 200 часов. Без еды и воды, придавленный бетонной плитой. Сегодня парень отмечает второй день рождения. Но таких историй с каждой минутой все меньше. С момента трагедии прошло более восьми дней. Но борьба за жизнь не прекращается ни на минуту. Так, радостные новости пришли сегодня от наших спасателей. Отряд особого назначения «ЗУБР» помог выбраться из-под завалов двум братьям. Сейчас они находятся в больнице.

Помощь Анкаре предложили более 45 государств. С понедельника экстренные службы работают круглосуточно. Шансов найти выживших уже откровенно немного. Но думать об этом у спасателей времени нет. Они не прекращают разбор завалов ни днем, ни ночью. У разрушенных домов дежурят и родственники жильцов. Несмотря на холодную погоду, они отказываются уходить. Верят, что близких им людей еще можно спасти.

Работали с ювелирной точностью и эти спасатели в турецком Хатае. Новорожденного мальчика достали живым из-под завалов. Толпа аплодисментами встречала еще одну спасенную жизнь. Правда, есть ли у этого ребенка семья, пока непонятно.

Разбор завалов – дело не только спасателей. Сплотившись воедино, к работе присоединилось огромное количество местных жителей и волонтеров. Виктор, IT-специалист из Венгрии, приехал в турецкий Кахраманмараш сразу после трагедии. Сегодня на его счету спасенная жизнь 17-летней Аси.

Когда я понял, что стал на шаг ближе к ней, мое сердце забилось в два раза быстрее. Я увидел ее под завалами. Потом 15 минут раскапывал. И наконец протянул руку. Она схватила ее и не хотела отпускать. Я никогда этого не забуду.

А это Газиантеп. После очередной минуты тишины спасатели услышали тихое мяуканье. На балконе застряла кошка. Добраться до нее удалось с помощью экскаватора. Еще одно подтверждение того, что спасают всех.

Подать сигнал смог и этот мальчик в турецком Хатае. Удивительно, но он почти не получил никаких травм.

Поисково-спасательные операции продолжаются и в Сирии. Там число жертв приближается к пяти тысячам. Страна пострадала не так сильно, как Турция, но ценность спасенных жизней от этого не меньше. Весь мир облетели эти кадры из сирийского Идлиба. С маленькой девочки аккуратно убирают обломки. Толпа скандирует «Бог велик», пока ребенка достают из-под завалов. Рядом с ней тело женщины. Предположительно – мамы малышки.