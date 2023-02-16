В Сирии белорусские военные медики разворачивают полевой госпиталь

Минобороны делится кадрами работы наших военных медиков в Сирии. В зоне бедствия отряд спецназначения разворачивает полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для оказания помощи пострадавшим от землетрясения гражданам будут работать несколько отделений, в том числе операционный блок и реанимационная зона.