В Сирии белорусские военные медики разворачивают полевой госпиталь

Минобороны делится кадрами работы наших военных медиков в Сирии. В зоне бедствия отряд спецназначения разворачивает полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минобороны делится кадрами работы наших военных медиков в Сирии. В зоне бедствия отряд спецназначения разворачивает полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для оказания помощи пострадавшим от землетрясения гражданам будут работать несколько отделений, в том числе операционный блок и реанимационная зона.
В составе белорусской миссии 45 опытных специалистов, способных оказать помощь на самом высоком уровне. В команду вошли хирурги, терапевты, анестезиологи. Все необходимое оборудование и лекарственные средства медики привезли с собой.
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