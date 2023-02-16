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В Сирии белорусские военные медики разворачивают полевой госпиталь

16 февраля 2023 09:54
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Минобороны делится кадрами работы наших военных медиков в Сирии. В зоне бедствия отряд спецназначения разворачивает полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии белорусские военные медики разворачивают полевой госпиталь-1

Для оказания помощи пострадавшим от землетрясения гражданам будут работать несколько отделений, в том числе операционный блок и реанимационная зона.

В Сирии белорусские военные медики разворачивают полевой госпиталь-4

В составе белорусской миссии 45 опытных специалистов, способных оказать помощь на самом высоком уровне. В команду вошли хирурги, терапевты, анестезиологи. Все необходимое оборудование и лекарственные средства медики привезли с собой.

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# Землетрясение # Фотофакт

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