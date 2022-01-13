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В трёх областях Казахстана отменили режим ЧП

13 января 2022 08:04
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Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена. В государстве восстановлен конституционный порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 13 января, начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из страны. Этот процесс займет не более 10 дней.  

В трёх областях Казахстана отменили режим ЧП-1

Напомним, миротворцы организации привлекались к охране важнейших объектов инфраструктуры. Так, с участием белорусских военнослужащих в Казахстане завершено инженерное оборудование блокпостов. Один из них находится на трассе в непосредственной близости от аэродрома, безопасность которого обеспечивали военнослужащие из Витебска. Они работали вместе с коллегами из Казахстана.  

В трёх областях Казахстана отменили режим ЧП-4

Также 13 января с 07:00 Токаев начал досрочно снимать чрезвычайное положение в регионах со стабильной ситуацией. Первым его отменяют в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.  

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# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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