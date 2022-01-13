В трёх областях Казахстана отменили режим ЧП

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена. В государстве восстановлен конституционный порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 13 января, начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из страны. Этот процесс займет не более 10 дней.

Напомним, миротворцы организации привлекались к охране важнейших объектов инфраструктуры. Так, с участием белорусских военнослужащих в Казахстане завершено инженерное оборудование блокпостов. Один из них находится на трассе в непосредственной близости от аэродрома, безопасность которого обеспечивали военнослужащие из Витебска. Они работали вместе с коллегами из Казахстана.