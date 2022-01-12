На Хорватию обрушился ураган: 1 человек погиб, 20 раненых

Новости Хорватии. В Хорватии мужчина погиб от разрушительного урагана, более 20 человек ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительный ущерб стихия нанесла автомобильному и судоходному движению: оно полностью парализовано, разрушены дома, перевернуты деревья. Пожарные в свою очередь продолжают борьбу с огнем. Он быстро распространился из-за ветра, порывы которого достигали 60 метров в секунду.