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На Хорватию обрушился ураган: 1 человек погиб, 20 раненых

12 января 2022 20:27
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Новости Хорватии. В Хорватии мужчина погиб от разрушительного урагана, более 20 человек ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Хорватию обрушился ураган: 1 человек погиб, 20 раненых-1

Значительный ущерб стихия нанесла автомобильному и судоходному движению: оно полностью парализовано, разрушены дома, перевернуты деревья. Пожарные в свою очередь продолжают борьбу с огнем. Он быстро распространился из-за ветра, порывы которого достигали 60 метров в секунду.  

# Ураганы # Фотофакт

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