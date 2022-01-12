В Софии тысячи человек вышли на акцию протеста, требуя отмены «зелёных сертификатов»

Новости Болгарии. В Софии нарастает напряжение между протестующими и полицией. Граждане недовольны введением «зеленых сертификатов», которые выдают после полного курса прививок от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению людей, они превращают вакцинацию из добровольной в принудительную. Несколько тысяч человек, приехавшие в болгарскую столицу из разных городов, требуют возвращения к нормальному образу жизни. Участники общенациональной акции пытаются прорваться к зданию Народного собрания, но оно заблокировано усиленными нарядами полиции, десятки правоохранителей еще находятся в резерве. Акция протеста проводится на фоне резкого роста числа зараженных ковидом.