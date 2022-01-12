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Литва решила расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия

12 января 2022 20:24
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Новости Литвы. Литва намерена расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия. К 1 февраля документ будет не действителен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Литва решила расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия-1

Чьи финансовые потери в итоге окажутся больше – пока неясно, но Клайпедский порт точно рискует стать просто складом для ржавых кранов. Скандал разгорелся после того, как США ввели санкции против «Беларуськалия», а «Литовские железные дороги» продолжили транзит белорусской продукции через свою территорию. Однако теперь перехватить перевозку грузов могут другие литовские предприятия.  

# Санкции # Фотофакт

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