«В святые праздники укрофашисты совершают массовые теракты». Какие провокации могут быть 9 Мая?

Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва:

Начиная с 2014 года, продолжается это по сегодня. В городах ДНР идут жесткие обстрелы. Если мы возьмем ситуацию конкретно сейчас, то ситуация там очень накалена. Принимаются все меры во избежание очередных жертв, разрабатываются всевозможные программы, как этого избежать. Будет ограничено передвижение по городам ДНР. А в связи с тем, что у нас скоро будет 9 Мая, День Победы, мы знаем о том, что во все эти святые праздники укрофашисты совершают массовые теракты. К сожалению, так сложилось, мы наблюдаем, что в эти дни эти изверги совершают массовые теракты. Основная наша задача – всех этих моментов по возможности избежать.

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