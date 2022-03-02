В Сумской области состоялся первый обмен военнопленными. Ситуация в Украине на утро 2 марта

Новости Украины. Ситуация в Украине остается напряженной. Всю ночь звучали взрывы и выстрелы. В Донбассе подразделения Луганской и Донецкой республик проводят операцию по освобождению своей территории от украинских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению властей, передовые отряды Народной милиции ДНР уже вышли на административную границу Донецкой области, а войска ЛНР с начала операции продвинулись уже на десятки километров. Бои идут и в других частях страны. Президент Украины заявил о блокировке всех крупных городов.

Появились сведения, что в Сумской области прошел первый обмен военнопленными. ООН увеличивает помощь Украине и просит на это более 1,5 миллиарда долларов.