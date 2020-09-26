В МВД Франции нападение в Париже назвали терактом

Новости Франции. В МВД Франции назвали нападение в Париже терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло 25 сентября.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них в тяжелом состоянии. Злоумышленники с места преступления скрылись.

В ходе антитеррористического расследования местной полицией были задержаны пятеро мужчин. Они находятся под стражей вместе с основным подозреваемым. Один из арестованных – 18-летний уроженец Пакистана, приехавший во Францию три года назад – дал признательные показания.