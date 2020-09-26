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В МВД Франции нападение в Париже назвали терактом

26 сентября 2020 13:11
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Новости Франции. В МВД Франции назвали нападение в Париже терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло 25 сентября.  

Несколько мужчин, вооруженных ножами, атаковали прохожих у бывшей редакции сатирического журнала.  

В МВД Франции нападение в Париже назвали терактом-1

В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них в тяжелом состоянии. Злоумышленники с места преступления скрылись.  

В МВД Франции нападение в Париже назвали терактом-4

В МВД Франции нападение в Париже назвали терактом-6

В ходе антитеррористического расследования местной полицией были задержаны пятеро мужчин. Они находятся под стражей вместе с основным подозреваемым. Один из арестованных – 18-летний уроженец Пакистана, приехавший во Францию три года назад – дал признательные показания.  

# Теракт # Фотофакт

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