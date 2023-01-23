Реджеп Эрдоган: членство Швеции в НАТО под угрозой

Членство Швеции в НАТО под угрозой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турция отказалась поддерживать заявку Стокгольма. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

По его словам, Швеция может не рассчитывать на благосклонность Анкары, пока не начнет уважать чувства мусульман и саму Турцию. Эрдоган также отметил, что Швеция и Финляндия отказались выдать 130 курдов, которых турецкая сторона считает террористами. Несмотря на то, что это было одним из условий по вступлению этих государств в НАТО. Напомним, ранее у посольства Турции в Швеции датский ультраправый политик демонстративно сжег Коран. Также в Стокгольме прошли антитурецкие выступления, во время которых протестующие сожгли манекен, похожий на президента Турции.