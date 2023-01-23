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Реджеп Эрдоган: членство Швеции в НАТО под угрозой

23 января 2023 19:22
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Членство Швеции в НАТО под угрозой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турция отказалась поддерживать заявку Стокгольма. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.  

Реджеп Эрдоган: членство Швеции в НАТО под угрозой-1

По его словам, Швеция может не рассчитывать на благосклонность Анкары, пока не начнет уважать чувства мусульман и саму Турцию. Эрдоган также отметил, что Швеция и Финляндия отказались выдать 130 курдов, которых турецкая сторона считает террористами. Несмотря на то, что это было одним из условий по вступлению этих государств в НАТО. Напомним, ранее у посольства Турции в Швеции датский ультраправый политик демонстративно сжег Коран. Также в Стокгольме прошли антитурецкие выступления, во время которых протестующие сожгли манекен, похожий на президента Турции.  

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# НАТО # Реджеп Эрдоган # Фотофакт

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