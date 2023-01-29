В Пакистане на экскурсии погибли 10 учеников религиозной школы

Новости Пакистана. В Пакистане на озере перевернулась лодка: 10 детей погибли. В больницу доставлены еще шестеро подростков, которых удалось спасти. Их состояние оценивается как критическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уточняют местные СМИ, ученики религиозной школы направились на экскурсию. Во время водной прогулки и произошло несчастье. Также сегодня в Пакистане оплакивают жертв аварии, в которой погибли более сорока человек. Этим утром автобус упал в пропасть. Большинство пассажиров сгорели заживо (здесь подробнее).