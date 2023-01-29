Прямой эфир

В Пакистане на экскурсии погибли 10 учеников религиозной школы

29 января 2023 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. В Пакистане на озере перевернулась лодка: 10 детей погибли. В больницу доставлены еще шестеро подростков, которых удалось спасти. Их состояние оценивается как критическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Пакистане на экскурсии погибли 10 учеников религиозной школы-1

Как уточняют местные СМИ, ученики религиозной школы направились на экскурсию. Во время водной прогулки и произошло несчастье. Также сегодня в Пакистане оплакивают жертв аварии, в которой погибли более сорока человек. Этим утром автобус упал в пропасть. Большинство пассажиров сгорели заживо (здесь подробнее).  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Гибель детей # Новости Пакистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 40 человек сгорели в автобусе, который упал с моста в Пакистане
29 января 2023 11:53

Более 40 человек сгорели в автобусе, который упал с моста в Пакистане

Петр Павел победил на выборах в Чехии, его инаугурация состоится в Пражском Граде
29 января 2023 08:50

Петр Павел победил на выборах в Чехии, его инаугурация состоится в Пражском Граде

В Португалии преподаватели вышли на очередные протесты
29 января 2023 08:48

В Португалии преподаватели вышли на очередные протесты