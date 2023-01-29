Более 40 человек сгорели в автобусе, который упал с моста в Пакистане

Новости Пакистана. Более сорока человек заживо сгорели в автобусе в результате ДТП в Пакистане. Авария произошла 29 января в провинции Белуджистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Уже извлечено 41 тело. Автобус врезался в опору моста, после чего сорвался в овраг и загорелся. Всего в салоне находились 48 человек. И лишь единицам удалось выбраться. Пострадавшие доставлены в больницы.