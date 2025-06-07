В США вспыхнули протесты против миграционной политики Трампа
Точка кипения пройдена. Настоящий социальный взрыв в США спровоцировала новая миграционная политика Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Терпение американцев было исчерпано, когда по указанию Белого дома сотрудники миграционной службы устроили настоящую «охоту на ведьм» в Лос-Анджелесе.
Они врывались в магазины, рестораны и без разбора задерживали всех, кого считали нелегальными переселенцами. Людей силой забрасывали в машины без опознавательных знаков. В неизвестном направлении увезли несколько десятков человек.
Реакция общественности на варварские действия госслужб последовала незамедлительно. Сотни человек собрались в центре города, требуя от властей остановить беззаконие и отпустить задержанных. Демонстрация быстро переросла в акцию протеста против жестокой миграционной политики Трампа.
На разгон протестующих были брошены усиленные наряды полиции. Демонстранты встретили их камнями и бутылками. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Жесткое противостояние продолжалось несколько часов. Не обошлось без пострадавших и задержанных. Стоит отметить, что после инаугурации Трампа протесты то и дело вспыхивают в разных районах США.
В Техасе и Вашингтоне на марши и митинги вышли те, кого американский лидер всегда называл самыми уважаемыми людьми – ветераны вооруженных сил. Их возмутила лицемерная политика администрации главы Белого дома. По его приказу были сокращены тысячи сотрудников Департамента по делам ветеранов и свернуты социальные программы поддержки.
Патрик Логан, ветеран ВМС США:
Он обнимает ветерана в один момент, а затем тут же унижает его на заседаниях кабинета министров. Он не боролся за наши льготы, которые мы заслужили. Он абсолютно не ценит наши жизни. Он ценит только свои обещания, которые, как выяснилось, ничего не стоят.
Ветераны лишились всех налоговых льгот и кредитов, которые позволяли им работать и оставаться на плаву. Теперь многие из них вынуждены жить на нищенские пенсии. Так государство отблагодарило их за тяжелую и рискованную службу. Бросать полицию для разгона недовольных ветеранов власти не осмелились – побоялись злить людей, имеющих боевой опыт.