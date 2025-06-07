В США вспыхнули протесты против миграционной политики Трампа

Точка кипения пройдена. Настоящий социальный взрыв в США спровоцировала новая миграционная политика Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Терпение американцев было исчерпано, когда по указанию Белого дома сотрудники миграционной службы устроили настоящую «охоту на ведьм» в Лос-Анджелесе.

Они врывались в магазины, рестораны и без разбора задерживали всех, кого считали нелегальными переселенцами. Людей силой забрасывали в машины без опознавательных знаков. В неизвестном направлении увезли несколько десятков человек. Реакция общественности на варварские действия госслужб последовала незамедлительно. Сотни человек собрались в центре города, требуя от властей остановить беззаконие и отпустить задержанных. Демонстрация быстро переросла в акцию протеста против жестокой миграционной политики Трампа.

На разгон протестующих были брошены усиленные наряды полиции. Демонстранты встретили их камнями и бутылками. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Жесткое противостояние продолжалось несколько часов. Не обошлось без пострадавших и задержанных. Стоит отметить, что после инаугурации Трампа протесты то и дело вспыхивают в разных районах США. В Техасе и Вашингтоне на марши и митинги вышли те, кого американский лидер всегда называл самыми уважаемыми людьми – ветераны вооруженных сил. Их возмутила лицемерная политика администрации главы Белого дома. По его приказу были сокращены тысячи сотрудников Департамента по делам ветеранов и свернуты социальные программы поддержки.