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В США призвали Европу прекратить помощь Украине во главе с Зеленским

14 августа 2025 10:29
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В США призвали Европу прекратить помощь Украине во главе с Зеленским-0

Бывший помощник Пентагона Стивен Брайен призывает Европу пересмотреть свою поддержку Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, курс действующего лидера Владимира Зеленского мешает диалогу США и России, а попытки Европы вмешаться в ситуацию могут быть восприняты в качестве угрозы безопасности Вашингтона.

По его мнению, Европа рискует своим будущем, следуя за украинским руководством.

Тем временем лидеры РФ и США готовятся к встрече в Анкоридже (Аляска) 15 августа, чтобы обговорить пути мирного разрешения конфликта. Зеленский уже заявил, что не намерен идти ни на какие территориальные уступки.

Фото: pixabay

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