Футболисты ПСЖ выиграли Суперкубок УЕФА

ПСЖ стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв по пенальти «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 4:3. Об этом пишет ТАСС.

Матч завершился со счетом 2:2 в основное время. За 90 минут за парижан забили Ли Кан Ин и Гонсало Рамуш, за Англию – Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. Матч проходил в Удине в Италии.

На скамейке запасных остался российский голкипер Матвей Сафонов, а ворота ПСЖ оборонял Лукас Шевалье. В клуб Сафонов перешел летом 2024 года и уже успел выиграть ряд титулов, в том числе и Лигу чемпионов.

Для «Тоттенхэма» это первый матч за Суперкубок. Впервые команду возглавил Томас Франк, сменивший Ангелоса Постелоглу после провального сезона в Премьер-лиге.

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