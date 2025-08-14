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Трамп хочет быстро организовать встречу Путина и Зеленского после саммита

14 августа 2025 09:11
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Трамп хочет быстро организовать встречу Путина и Зеленского после саммита-0

Лидер Штатов Дональд Трамп заявил о намерении провести трехсторонний саммит с Россией и Украиной, если его встреча с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа пройдет успешно. Об этом пишет ТАСС.

По словам Трампа, если результаты переговоров будут позитивными, он готов провести встречу с между РФ, Владимиром Зеленским и им самим при условии согласия обеих сторон.

Советник российского президента Юрий Ушаков также подтвердил факт готовящихся переговоров, отметив, что основной акцент будет сделан на поиске путей для мирного урегулирования конфликта. В России рассчитывают, что следующая встреча пройдет в Кремле.

Фото: pixabay

# Международная политика

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