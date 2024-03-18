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В США набирает обороты президентская гонка

18 марта 2024 06:54
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США ждет кровавая баня в случае поражения Трампа на выборах. Об этом заявил сам бывший лидер страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США набирает обороты президентская гонка-1

В Штатах набирает обороты президентская гонка. И Трамп, и его главный оппонент, действующий глава государства Байден, набрали достаточно голосов делегатов для борьбы за президентское кресло. Бывший и нынешний лидеры будут баллотироваться от Республиканской и Демократической партий соответственно. Кто займет место в Белом доме, решится уже в начале ноября.

# Выборы # Дональд Трамп # Джо Байден # Новости США

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