В США набирает обороты президентская гонка

США ждет кровавая баня в случае поражения Трампа на выборах. Об этом заявил сам бывший лидер страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Штатах набирает обороты президентская гонка. И Трамп, и его главный оппонент, действующий глава государства Байден, набрали достаточно голосов делегатов для борьбы за президентское кресло. Бывший и нынешний лидеры будут баллотироваться от Республиканской и Демократической партий соответственно. Кто займет место в Белом доме, решится уже в начале ноября.