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Фермеры Молдовы проведут акцию протеста у полицейского участка

18 марта 2024 06:22
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Фермеры Молдовы 18 марта проведут акцию протеста у полицейского участка. Аграрии выступают против штрафов, которые выписываются за участие в подобных протестах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Молдовы проведут акцию протеста у полицейского участка-1

Активисты считают такое наказание способом запугивания со стороны правоохранителей. И, несмотря на штрафы, не собираются прекращать демонстрации. Акции фермеров начались в Молдове еще летом 2022-го. С тех пор протестующие регулярно выходят на улицы, чтобы высказать свое несогласие с аграрной политикой властей и потребовать финансовой поддержки.

# Акции протеста # Новости Молдовы

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