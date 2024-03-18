Фермеры Молдовы проведут акцию протеста у полицейского участка

Фермеры Молдовы 18 марта проведут акцию протеста у полицейского участка. Аграрии выступают против штрафов, которые выписываются за участие в подобных протестах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты считают такое наказание способом запугивания со стороны правоохранителей. И, несмотря на штрафы, не собираются прекращать демонстрации. Акции фермеров начались в Молдове еще летом 2022-го. С тех пор протестующие регулярно выходят на улицы, чтобы высказать свое несогласие с аграрной политикой властей и потребовать финансовой поддержки.