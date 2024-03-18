Жители Израиля требуют освободить заложников

Жители Израиля надеются на сделку по освобождению заложников. Очередная протестная акция состоялась в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы вышли сотни израильтян, требующих немедленно заключить сделку с ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа. Также участники митинга выступили за проведение досрочных выборов в стране. Подобное шествие прошло не впервые. Но, несмотря на регулярность протестов, Израиль пока не соглашается на предложенную сделку. ХАМАС за освобождение пленников выдвигает условия, которые в Иерусалиме отказываются выполнять.