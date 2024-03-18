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Помощь Украине истощила военные запасы ЕС

18 марта 2024 06:48
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В Европе обеспокоены низким уровнем оборонной промышленности. Помощь Украине истощила запасы союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь Украине истощила военные запасы ЕС-1

Теперь некогда крупнейшие производители оружия, в частности Германия, вынуждены закупать снаряды в третьих странах. Еврокомиссия призывает увеличить выпуск боеприпасов внутри континента. Для этого выделено более 500 миллионов евро. Специалисты разработали программы, которые, по их мнению, усилят оборонную промышленность ряда стран. На них готовы потратить почти 2 миллиарда евро.

# Кризис в ЕС

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