Помощь Украине истощила военные запасы ЕС

Теперь некогда крупнейшие производители оружия, в частности Германия, вынуждены закупать снаряды в третьих странах. Еврокомиссия призывает увеличить выпуск боеприпасов внутри континента. Для этого выделено более 500 миллионов евро. Специалисты разработали программы, которые, по их мнению, усилят оборонную промышленность ряда стран. На них готовы потратить почти 2 миллиарда евро.