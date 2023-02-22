«Выявили несколько инфарктов». Белорусские врачи в Алеппо в день принимают до 200 человек

Новости Сирии. Не прекращается работа военных медиков в Алеппо, где для оказания помощи пострадавшим от землетрясения жителям развернут полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Не прекращается работа военных медиков в Алеппо, где для оказания помощи пострадавшим от землетрясения жителям развернут полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известие о прибытии наших специалистов облетело весь город. У госпиталя выстраиваются очереди. В день врачи могут принимать до 200 человек. Люди обращаются с самыми разными проблемами. При необходимости военные врачи также проводят оперативные вмешательства. В Сирию отряд прибыл во всеоружии, для оказания помощи есть необходимое оборудование и медикаменты.
Павел Зарецкий, невролог госпитального отделения медицинского отряда специального назначения – подполковник медицинской службы:
Пациентов к нам приходит достаточно много с различными заболеваниями, в основном люди лишись крова, потеряли различные документы. Соответственно, они приходят, чтобы подобрать им терапию, часто обращаются люди с переломами. Находим здесь пациентов и с хроническими заболеваниями. Сегодня, например, обратился пациент с фуникулярным миелозом. Осмотрели его, расписали лечение. Есть пациенты с черепно-мозговыми травмами, легкими достаточно. И у нас здесь развернут дневной стационар, где мы оказываем помощь пациентам, которые перенесли инсульт, выявили несколько инфарктов миокарда. Можем выполнять различные виды блокад, провести обезболивающую терапию и назначить необходимые капельницы.
Сирийцы благодарят белорусскую сторону за проявленное внимание. Наша страна одна из немногих, кто в сложное для Сирии время вызвался помочь. Напомню, медицинский спецназ белорусских врачей работает в Алеппо уже шестые сутки. В составе команды 45 специалистов различной квалификации. Это врачи узкой специализации, а также средний медицинский персонал и взвод обеспечения.
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