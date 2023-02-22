«Выявили несколько инфарктов». Белорусские врачи в Алеппо в день принимают до 200 человек

Новости Сирии. Не прекращается работа военных медиков в Алеппо, где для оказания помощи пострадавшим от землетрясения жителям развернут полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известие о прибытии наших специалистов облетело весь город. У госпиталя выстраиваются очереди. В день врачи могут принимать до 200 человек. Люди обращаются с самыми разными проблемами. При необходимости военные врачи также проводят оперативные вмешательства. В Сирию отряд прибыл во всеоружии, для оказания помощи есть необходимое оборудование и медикаменты.