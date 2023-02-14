Посол Сирии в Беларуси: «Люди очень нам сочувствуют. Это подтверждает, что наши отношения с Беларусью очень крепкие»

Беларусь не остается в стороне от чужого горя. Мы готовы оказать пострадавшей стране посильную помощь. 14 февраля в Сирию отправились наши военные врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медицинский отряд специального назначения Минобороны вылетел с аэродрома Мачулищи. Соответствующее поручение дал глава государства.

В составе белорусской миссии 45 опытных специалистов. Среди них – 14 женщин. С собой военные медики везут оборудование и лекарства для оказания экстренной помощи. В течение суток после прибытия на место будет развернут белорусский полевой госпиталь.

Ольга Яхновец, старшая операционная сестра медицинского отряда спецназначения 432-го Главного военного клинического центра Вооруженных Сил Беларуси:

До этого я принимала участие в миротворческой миссии в Ливане. И сейчас, мне кажется, из нашего отряда многие были там, поэтому опыт, я думаю, мы применим уже на деле. Очень важно помогать друг другу, потому что никогда не знаешь, в какой ситуации ты окажешься и кто будет твоим близким товарищем.