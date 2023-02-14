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Посол Сирии в Беларуси: «Люди очень нам сочувствуют. Это подтверждает, что наши отношения с Беларусью очень крепкие»

14 февраля 2023 16:37
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Беларусь не остается в стороне от чужого горя. Мы готовы оказать пострадавшей стране посильную помощь. 14 февраля в Сирию отправились наши военные врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медицинский отряд специального назначения Минобороны вылетел с аэродрома Мачулищи. Соответствующее поручение дал глава государства.

Посол Сирии в Беларуси: «Люди очень нам сочувствуют. Это подтверждает, что наши отношения с Беларусью очень крепкие»-1

В составе белорусской миссии 45 опытных специалистов. Среди них – 14 женщин. С собой военные медики везут оборудование и лекарства для оказания экстренной помощи. В течение суток после прибытия на место будет развернут белорусский полевой госпиталь.

Посол Сирии в Беларуси: «Люди очень нам сочувствуют. Это подтверждает, что наши отношения с Беларусью очень крепкие»-4

Ольга Яхновец, старшая операционная сестра медицинского отряда спецназначения 432-го Главного военного клинического центра Вооруженных Сил Беларуси:
До этого я принимала участие в миротворческой миссии в Ливане. И сейчас, мне кажется, из нашего отряда многие были там, поэтому опыт, я думаю, мы применим уже на деле. Очень важно помогать друг другу, потому что никогда не знаешь, в какой ситуации ты окажешься и кто будет твоим близким товарищем.

Посол Сирии в Беларуси: «Люди очень нам сочувствуют. Это подтверждает, что наши отношения с Беларусью очень крепкие»-7

Мохаммад аль-Умрани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирии в Беларуси:
На данный момент мы в острой нужде, поэтому хотел бы поблагодарить, конечно, Президента Беларуси и правительство. Сразу после землетрясения мы видели, как тепло белорусский народ к нам относится. Ежедневно нам звонят по поводу гуманитарной помощи, а это значит, что люди очень нам сочувствуют. Это подтверждает то, что наши отношения с Беларусью очень крепкие. И точно так же, как Беларусь стала рядом с нами в такую трудную минуту, мы всегда будем рядом с вами.

Посол Сирии в Беларуси: «Люди очень нам сочувствуют. Это подтверждает, что наши отношения с Беларусью очень крепкие»-10

Медотряд спецназначения – единственный в своем роде в Беларуси. В команде – врачи самых разных специальностей: хирурги, анестезиологи, реаниматологи, терапевты. Каждый из них способен оказать высококвалифицированную помощь. 

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# Землетрясение # Мохаммад аль-Умрани # Ольга Яхновец # Александр Лукашенко # Андрей Гуринович # Фотофакт

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