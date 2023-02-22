Вloomberg: Украина получит от США модифицированные комплекты JDAM-ER для наведения бомб

Соединенные Штаты Америки снабдят Киев дальнобойными модифицированными бомбами JDAM-ER с GPS-наведением.

Вооружение Украина получит от США в рамках очередного пакета военной помощи, такую информацию приводит Bloomberg. Модифицированное оружие может поражать цели на расстоянии 72 километра.

Пентагон не подтверждает передачу такого оружия украинским войскам, сообщая лишь только, что Киеву будут отправлены «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета военной помощи, о которой было объявлено в декабре 2022 года.