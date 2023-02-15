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Посол Турции в Беларуси: хочу поблагодарить за помощь всех граждан, госорганы во главе с Александром Лукашенко

15 февраля 2023 11:12
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Белорусские военные летчики доставляют гуманитарную помощь в Турцию. Военно-транспортный самолет Ил-76 сегодня, 15 февраля, вылетел в регионы, пострадавшие в результате землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших только в Турции превысило 35 тысяч человек.

Посол Турции в Беларуси: хочу поблагодарить за помощь всех граждан, госорганы во главе с Александром Лукашенко-1

Мустафа Озджан, посол Турции в Беларуси:
Я хочу поблагодарить всю Беларусь, всех граждан, государственные органы во главе с Президентом Александром Лукашенко. В турецком языке есть поговорка: друг познается в беде. И Беларусь действительно настоящий друг, который в сложное время с нами. Хочу выразить свою признательность белорусскому народу. Простые граждане с самых первых часов, как только стало известно о происшествии, шли в посольство. Идут и по сей день, приносят цветы, выражают свою солидарность, приносят вещи первой необходимости для доставки пострадавшим.

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# Землетрясение # Александр Лукашенко # Мустафа Озджан # Фотофакт

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