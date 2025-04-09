США поддерживали протесты в Сербии. Об этом заявили в сербском правительстве. В частности, как выяснилось, финансированием беспорядков занималось скандально известное американское Агентство по международному развитию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно перечисляло деньги всякого рода неправительственным организациям, которые раздували протесты и выплачивали зарплату их лидерам. Теперь в связи ликвидацией агентства НПО Сербии лихорадочно ищут другие источники финансирования, в надежде, свергнуть демократически избранные власти Сербии.

Кроме того, по данным правительства организаторы протестов стали активно агитировать несовершеннолетних принимать участие в беспорядках. Не задумываясь о том, что за это тем грозит суровое наказание. Волнения начались в стране в ноябре 2024 года. Официальной причиной послужила трагедия в Нови-Саде, в результате которой погибли 15 человек. Однако руководство Сербии считает, что цель протестующих – свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.